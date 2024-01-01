Здоровье 01 января 2024, 09:56 Предпосылок нет. Инфекционист исключил новую пандемию в 2024 году Инфекционист Давыдова не увидела предпосылок для новой пандемии в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Признаков, указывающих на появление новой пандемии в 2024 году, сейчас нет, заявила инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова. Ее процитировала Lenta.ru.

«На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий», — пояснила специалист.

Реклама

По словам Давыдовой, коронавирус становится сезонной вирусной инфекцией. Болезнь протекает значительно легче и уже почти не отличается от обычного вирусного заболевания.

Однако важно помнить, подчеркнула врач, что грипп и коронавирус постоянно мутируют и потенциально могут привести к неприятным последствиям. Однако инфекционисты регистрируют новые штаммы и ведут строгий учет заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, подытожила она.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечал, что заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. Он не смог спрогнозировать, когда волна заражений пойдет на спад.