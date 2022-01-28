Таджикистан сообщил о гибели водителя скорой из-за конфликта на границе с Киргизией

Погранслужба Таджикистана сообщила о двух погибших и 10 раненых в результате конфликта на границе с Киргизией. Сейчас обстановка в районе спорных границ стабильная, стороны изучают причины обострения, передал «Интерфакс».

В результате конфликта между пограничниками, который произошел около 18:40 (16:40 по московскому времени) в четверг в районе города Исфары, с таджикской стороны ранения получили четверо гражданских и шесть военнослужащих. Два человека погибли в результате минометных обстрелов: одной из жертв стал водитель скорой помощи, который умер при спасении жителей села Ходжаи Аъло. В том же населенном пункте погиб мужчина, которого убило взрывом снаряда в его дворе.

Таджикистан обвинил в провоцировании конфликта Киргизию, заявив, что с ее стороны велся огонь по местным жителям, объектам инфраструктуры и автомобилям. Кроме того, зафиксировали полеты беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство.

В Минобороны Киргизии ранее заявили, что стороны договорились о прекращении огня.