Мир 12 апреля 2024, 18:21 Таджикистан призвал не пытать обвиняемых в теракте в «Крокусе» МИД Таджикистана: пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе» недопустимы РИА «Новости»

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Российские правоохранители не должны применять пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщила Asia-Plus.

«Демонстрация в информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — сказал он.

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Глава МИД указал, что в медиапространстве стран СНГ не должны транслироваться проявления ненависти и расизма в отношении граждан Таджикистана.

Также Мухриддин отметил, что страна ожидает справедливого следствия. По его мнению, наказание за теракт в «Крокусе» должны понести организаторы, исполнители и заказчики.

Террористы расстреляли зрителей концерт группы «Пикник» в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. Жертвами теракта стали 145 человек. Силовики оперативно задержали подозреваемых, ими оказались выходцы из Таджикистана.