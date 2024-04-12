12 апреля 2024, 18:21
Таджикистан призвал не пытать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
МИД Таджикистана: пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе» недопустимы
Российские правоохранители не должны применять пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщила Asia-Plus.
«Демонстрация в информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — сказал он.
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Глава МИД указал, что в медиапространстве стран СНГ не должны транслироваться проявления ненависти и расизма в отношении граждан Таджикистана.
Также Мухриддин отметил, что страна ожидает справедливого следствия. По его мнению, наказание за теракт в «Крокусе» должны понести организаторы, исполнители и заказчики.
Террористы расстреляли зрителей концерт группы «Пикник» в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. Жертвами теракта стали 145 человек. Силовики оперативно задержали подозреваемых, ими оказались выходцы из Таджикистана.
Задержания
Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
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