Мир 12 апреля 2024, 14:57 В Таджикистане призвали наказать всех виновных в теракте в «Крокусе» МИД Таджикистана: наказание за теракт в «Крокусе» должны понести все РИА «Новости»

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Власти Таджикистана считают, что наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести все причастные. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Наказание должны понести все — и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — заметил таджикский дипломат.

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По его словам, следствие по теракту будет беспристрастным и справедливым.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» в здании концертного зала 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.

Силовики оперативно задержали подозреваемых в Брянской области, ими оказались выходцы из Таджикистана.

В ходе допросов выяснилось, что после теракта боевики планировали скрыться на Украине. Для них специально подготовили два коридора. Координатор злоумышленников обещал им по миллиону рублей.