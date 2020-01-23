Таджикистан приостановил авиасообщение с Китаем
Таджикистанская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила рейсы в Китай и обратно в периоды до 4 и 5 февраля, соответственно. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на издание «Азия Плюс».
Речь идет о рейсах между Душанбе и Урумчи.
Пресс-служба Международного аэропорта Душанбе также сообщила об отмене китайской компанией South China Airlines двух рейсов в Урумчи.
«Пока мы точно не знаем, с чем связана отмена рейсов — в связи с распространением коронавируса, или же с праздником — Новым годом, который отмечается в Китае 25 января», — процитировал заявление пресс-службы сайт «Русская планета».
Отмечается, что полеты между Таджикистаном и Китаем осуществляют только эти две компании.
Ранее Китай закрыл для выезда уже второй город — Хуанган, население которого составляет 7,5 миллиона человек.