Таджикистан приостановил авиасообщение с Китаем

Речь идет о рейсах между Душанбе и Урумчи.

Пресс-служба Международного аэропорта Душанбе также сообщила об отмене китайской компанией South China Airlines двух рейсов в Урумчи.

«Пока мы точно не знаем, с чем связана отмена рейсов — в связи с распространением коронавируса, или же с праздником — Новым годом, который отмечается в Китае 25 января», — процитировал заявление пресс-службы сайт «Русская планета».

Отмечается, что полеты между Таджикистаном и Китаем осуществляют только эти две компании.

Ранее Китай закрыл для выезда уже второй город — Хуанган, население которого составляет 7,5 миллиона человек.