15 апреля 2024, 18:39
Таджикистан ответил Турции на недружественный шаг
Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции
Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции. Как сообщили РИА «Новости» в департаменте информации МИД Таджикистана, он начнет действовать с 20 апреля.
«Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля», — рассказал собеседник агентства.
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Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято на основании принципа взаимности, передал RT. Пока неизвестно, сколько будет стоить виза для турок.
Ранее о визовом режиме для Таджикистана сообщили власти Турции. До этого граждане могли въезжать в страну без визы и оставаться там до 90 дней. Причины нововведения пока не называли, но о нем объявили после жестокого теракта в «Крокусе».
Турция
Паспорта
Визы
Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
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