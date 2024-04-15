Мир 15 апреля 2024, 18:39 Таджикистан ответил Турции на недружественный шаг Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции Pxhere

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Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции. Как сообщили РИА «Новости» в департаменте информации МИД Таджикистана, он начнет действовать с 20 апреля.

«Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля», — рассказал собеседник агентства.

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Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято на основании принципа взаимности, передал RT. Пока неизвестно, сколько будет стоить виза для турок.

Ранее о визовом режиме для Таджикистана сообщили власти Турции. До этого граждане могли въезжать в страну без визы и оставаться там до 90 дней. Причины нововведения пока не называли, но о нем объявили после жестокого теракта в «Крокусе».