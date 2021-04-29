Уголовное дело возбудили после стычки на границе Киргизии и Таджикистана

В Киргизии возбудили уголовное дело против Таджикистана из-за конфликта на границе. Дело заведено по статье о массовых беспорядках.

«По приграничному конфликту, произошедшему накануне на водозаборе „Головной“, возбуждено уголовное дело по статье „Массовые беспорядки“. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, началось досудебное производство», — сообщили «Интерфаксу» в местном УВД.

По утверждению пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, причиной конфликта стали установленные Таджикистаном видеокамеры на приграничной территории. В ходе стычки пострадали трое жителей Киргизии.

В Таджикистане сообщили о пятерых пострадавших: четверо получили ушибы от камней, один якобы получил ранение от охотничьего оружия.

Во время переговоров таджикская сторона согласилась демонтировать видеокамеры, однако обещания свои еще не реализовала.

Накануне на территории участка «Головной водораздел» таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Пограничный отряд Киргизии и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали прекратить установку видеокамер. В результате собрались около 150 человек с обеих сторон, которые начали закидывать друг друга камнями, добавили там.