Мир 23 января 2024, 07:29 Сырский признал тяжелое положение ВСУ под Артемовском Генерал ВСУ Сырский сообщил о напряженной ситуации под Артемовском и Северском Ministry of Defense of Ukraine

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил бригады национальной армии в районе Северска и Артемовска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что продолжает работу с командирами бригад на этих направлениях. Также он признал сложное положение ВСУ под Артемовском и Северском.

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«Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — написал генерал.

Он заслушал предложения командиров по дальнейшей работе. После чего на местах приняли меры для повышения эффективности и устранения проблемных вопросов, резюмировал Сырский.

Недавно российский боец в одиночку обратил в бегство украинских диверсантов. Рядовой Игорь Трофимов не дал диверсионной группе ВСУ проникнуть в российский тыл, при этом он уничтожил большую часть живой силы противника. Украинским бойцам пришлось отступить.