Мир 13 апреля 2024, 14:42 Сырский привлек полицию для борьбы с дезертирством в ВСУ РИА «Новости»: Сырский разрешил создание силовой системы борьбы с дезертирами Global Look Press

Читать 360tv в

Аналог заградотрядов появится в ВСУ из-за масштабного дезертирства и отказа выполнять приказы командования солдат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

В документе указали, что командиры и государственные органы столкнулись с ростом уголовных преступлений со стороны военнослужащих украинской армии.

Реклама

Для решения этого вопроса Сырский приказал создать единую систему профилактики, куда войдут офицеры ВСУ, военные службы правопорядка и представители правоохранительных органов.

Специальные отряды оперативно отреагируют на неподчинение или невыполнение приказа, угрозы или насилие против командира, самоволки, дезертирство, уклонение от военной службы, уход с поля боя или отказ от стрельбы.

Профилактические меры начнут действовать в отношении мужчин с момента мобилизации. При этом нарушители смогут искупить свою вину на поле боя.

В проблеме дезертирства в ВСУ признался президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он заявил, что один военный уговорил уйти с поля боя целое подразделение. В результате оставшиеся на месте бойцы оказались в окружении и погибли.

Зеленский подчеркнул, что провокатора уже задержали, но погибших не вернуть. Он добавил, что именно из-за таких ситуаций отказывается вводить общую амнистию для дезертиров, так как они должны отвечать по закону.