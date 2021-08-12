Вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера разразился очередной скандал. Издание Daily Mail написало, что в его распоряжении якобы есть видео тайной беседы Хантера с проституткой.

Издание утверждает, что на видео якобы присутствует сын президента, который сидит на кровати голый и беседует с женщиной легкого поведения. Мужчина, которого газета называет Хантером Байденом, рассказывает собеседнице, что в 2018 году его личный ноутбук в Лас-Вегасе украли «русские наркоторговцы».

Герой видео опасается, что свет увидят некие интимные видео, которые хранились на том ноутбуке. Он беспокоится, что из-за них может стать объектом для шантажа.

Подобные скандалы уже бывали вокруг Хантера Байдена. В прессу попадали фотографии с женщинами легкого поведения, на которых, по утверждению журналистов, был именно сын американского президента.

Ранее это же издание уличило Хантера Байдена в том, что он признался: они с бывшим мэром Вашингтона вместе употребляли наркотики. Daily Mail утверждает, что в его распоряжении оказалась запись такого телефонного разговора.