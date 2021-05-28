СМИ уличили сына Байдена в употреблении наркотиков с мэром Вашингтона

Сын американского президента Хантер Байден заявил, что принимал наркотики вместе с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Об этом он рассказал в телефонным разговоре со своим другом.

Аудиозапись беседы оказалась в распоряжении Daily Mail. На ней неизвестный, чей голос похож на сына Джо Байдена, признается в своем поступке.

«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», — признался человек.

Он добавил, что наркотик принимал во время учебы в Джорджтаунском университете, когда был второкурсником.

В материале указано, что аудиозапись сделали в 2019 году, а получена она с ноутбука Байдена-младшего. Авторы статьи заметили, что полученные из разговора сведения противоречат утверждению 51-летнего сына Джо Байдена о том, что от наркотиков его еще в подростковом возрасте отпугнул арест за хранение кокаина. Хантер Байден описал свой опыт в книге, которая была опубликована в апреле 2021 года.

Пост мэра Вашингтона Мэрион Бэрри впервые занял в 1978 году. Его трижды переизбирали на эту должность, за что политик получил прозвище «пожизненный мэр». В 1990 году Бэрри приговорили к полугоду тюрьмы за хранение наркотиков.