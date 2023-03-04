Мир 04 марта 2023, 00:48 Сына Байдена обвинили в нарушении закона об иноагентах — СМИ The New York Post: на сына Байдена написали в прокуратуру о нарушении закона об иноагентах РИА «Новости»

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Организация America First Legal Foundation подала заявление в прокуратуру на сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера о нарушении закона об иноагентах. Хантер Байден, по мнению заявителя, якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был еще вице-президентом, на предмет связей с украинской фирмой Burisma, сообщает The New York Post.

В основу жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом легла переписка сына Байдена с пресс-секретарем Кендрой Баркофф, уточнила газета.

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Отмечается, что Хантер Байден на тот момент представлял интересы иностранного юридического лица без регистрации иноагентом. Речь идет о мае 2014 года, когда сын Байдена консультировал его пресс-секретаря, как надо отвечать журналистам о его назначении в совет директоров украинской фирмы.

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Байден-младший в ответ на возможные претензии парировал, что Burisma не зависит от правительства Украины, сам он тоже является частным лицом, что и предлагал использовать в качестве основного тезиса для СМИ.

Ранее сообщалось, что стриптизерша одного из американских клубов родила от сына президента США Джо Байдена. Она подала на алименты, но новоиспеченный отец отказался платить, ссылаясь на долги.