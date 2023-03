The New York Post: на сына Байдена написали в прокуратуру о нарушении закона об иноагентах

Организация America First Legal Foundation подала заявление в прокуратуру на сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера о нарушении закона об иноагентах. Хантер Байден, по мнению заявителя, якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был еще вице-президентом, на предмет связей с украинской фирмой Burisma, сообщает The New York Post.