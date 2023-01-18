Эксклюзив 18 января 2023, 00:52 Сын Байдена превратил дом президента США в прачечную для бабла «Голос Мордора»: сын Байдена устроил прачечную для бабла, снимая особняк у отца за $50 тыс Unsplash

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Стриптизерша одного из американских клубов родила от сына президента США Джо Байдена Хантера. Она подала на алименты, но новоиспеченный отец отказался платить, ссылаясь на долги. Оказалось, что Байден-младший не только не бедствует, но и снимает особняк у своего отца за 50 тысяч долларов в месяц. Ситуация прокомментировал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

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Далее — прямая речь.

История с сыном Байдена-младшего

Тут свежие новости о Хантере Байдене подъехали, да и о его папаше тоже. Я уже не знаю, что думать. Такое впечатление, что у власти в США находится какая-то жуткая семейка монстров-извращенцев. Но самое удивительное, что как минимум половину страны это вполне устраивает.

Коррупция Байденов на Украине, наркотики и проститутки Хантера уже очень давно не новость. Там помимо всего, что было раскопано журналистами, еще столько скелетов из шкафа (утерянного ноутбука) вылезло, что точно тянет не на одну уголовку. Но и этого мало.

Теперь у Хантера Байдена нарисовался сын. Причем мать доказала отцовство с помощью генетического анализа. Мамаша — стриптизерша одного из клубов, в который как-то нечаянно забрел Хантер. Примечательно, что в это же самое время он имел отношения с женой своего брата. Алименты Хантер платить упорно отказывался, ссылаясь на то, что «гол как сокол» и имеет огромные долги. А сам в это время жил в роскошном особняке во Флориде.

Схема по отмыванию денег

И вы ведь в курсе, что в США нет коррупции? Там все сплошь честные, не воруют, не берут взяток и не отмывают денег. А если такое случается — моментально появляется ФБР и наказание преступника становится неизбежным. Но вот странные дела иногда случаются. Даже в президентской семье. Оказывается, Хантер Байден снимал один из домов своего папы, нынешнего президента США. И тут вроде бы все в соответствии с моралью — дети самостоятельны и должны сами оплачивать свою жизнь. Но есть одна небольшая загвоздка — Хантер платил своему папе за аренду почти 50 000 долларов в месяц.

Хантер Байден, который нищ, как церковная мышь, и у которого куча долгов, платил своему папе 50 000 долларов в месяц за аренду жилья. Ну вот черт его знает, может там какой-нибудь Лувр или Петергоф, но нет — обычный себе особняк. Кстати, самая дорогая недвижимость в аренду в том городе, где снимал дом Хантер — шесть тысяч долларов. Согласитесь, что тоже конские деньги, но все же.

И что это, если не обычная прачечная для бабла? А функцию прачки выполнил нынешний президент США. Помог по-родственному. Родители ведь помогают своим детям, да? Но вот лично я не переживаю. Все в порядке будет, надо только дождаться выпуска новостей CNN. Там точно все разложат по полочкам, доходчиво объяснят, что «это другое» и расскажут, что настоящим монстром является Дональд Трамп. Эти ребята умеют, я в них верю.