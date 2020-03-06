«Ситуация обреченная»: сын Высоцкого обсудит с юристами постер ФБР с отцом

ФБР призналось в любви к Высоцкому и решило с его помощью вербовать россиян. Сын артиста Никита Высоцкий признался в беседе с «360», что ситуация ему неприятна. Сам прием контрразведки показался директору Дома Высоцкого на Таганке странным.

Актер заметил, что ни Высоцкий, ни Глеб Жеглов, в образе которого он красуется на постере ФБР, не ассоциируются у россиян с предательством.

«По-моему, глупость. То, что это связано с Высоцким, — да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли», — пояснил сын артиста.

Высоцкий-младший добавил, что вмешаться в ситуацию — особенно если это просто неудачный рекламный ход — ему бы хотелось. Актер хочет обсудить произошедшее с юристами и считает странным поведение американцев: обычно они уважают чужую собственность.

Источник фото: Facebook

«Кроме того, что это Высоцкий, это собственность киностудии, которая сняла. Там нарушены права — это совершенно очевидно. <…> Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно. Но свою позицию обозначить как-то надо», — заключил Никита Высоцкий.

В ФБР признались в любви к советскому артисту и решили, что этого будет достаточно для завоевания доверия россиян. Постер с изображением Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» американское ведомство опубликовало в социальных сетях.