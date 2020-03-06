ФБР начало завлекать россиян Высоцким

Американская контрразведка начала вербовать россиян с использованием запрещенных приемов. ФБР опубликовало в Facebook постер с портретом Высоцкого и признанием в любви к нему. Спецслужба США транслирует, что находится на одной волне с жителями России.

В ФБР хорошо изучили вопрос, как можно втереться в доверие к соотечественникам. На свой рекламный постер они поместили кадр из «Места встречи изменить нельзя с Глебом Жегловым» и применили метод социальной инженерии, которым сейчас часто пользуются мошенники.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — написано на рекламном коллаже. Информацию от населения в ФБР назвали «наиболее эффективным средством борьбы с угрозами».

Если кликнуть на эту рекламу, то пользователя перекинет на страницу местного отделения ФБР, где на русском и английском языках людей призывают поделиться информацией для обеспечения государственной безопасности США. ФБР время от времени выпускает агитки на русском языке, но раньше таких трюков не было.