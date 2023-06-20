20 июня 2023, 17:41
Сын президента США признался в налоговых нарушениях
CNN: Хантер Байден признает себя виновным по трем эпизодам правонарушений
Сын президента США Джо Байдена — Хантер в рамках сделки с прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.
По данным телеканала, речь идет о налоговых правонарушениях, а также незаконном хранении оружия. Источник CNN отметил, что Хантер Байден должен признать себя виновным по этим эпизодам в суде штата Делавэр.
Реклама
Эта информация подтвердилась в письме Минюста в судебную инстанцию этого штата. Документ опубликовали в судебной базе, отметило РИА «Новости».
«Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации», — уточнили в письме.
Кроме того, минувшей осенью сын президента США зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, нарушая закон.
В начале марта сына Байдена обвинили в нарушении закона об иноагентах. Подозрение основывалось на переписке сына президента с пресс-секретарем Кендрой Баркофф.
США
Деньги
Джо Байден
Реклама
Реклама