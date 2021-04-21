Сын и внук Кравчука согласились стрелять вместе с ним по людям «с российскими флагами»

Семья Леонида Кравчука поддержала его в готовности встать на защиту Украины от людей «с российскими флагами». Рядом с экс-президентом страны и главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу встанут сын, внук и «другие».

Кравчук выступил с таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24». Не пойдет с ним якобы только супруга, поскольку «не умеет держать винтовку в руках».

«Они готовы пойти вместе со мной. <…> Сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну», — сказал Кравчук.

Политик объяснил свои слова выражением «позиции пожилых людей». На встречу с президентом РФ Владимиром Путиным он готов «хоть сегодня» — чтобы обсудить дэскалацию конфликта в Донбассе.

Бывший украинский президент ранее подтвердил, что готов стрелять из личного оружия в «людей с российскими флагами», если на его дом совершат нападение. Позже Леонид Кравчук заметил, что слегка преувеличил, и назвал свой возраст «не стрелковым».