Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый украинский президент Леонид Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять из личного оружия по людям с российскими флагами.

Телеканалу «Украина 24» Кравчук заявил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый». При этом, по словам экс-президента Украины, он не жалеет о сказанном. «Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы», — сказал политик. По словам политика, он убежден, что «каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином».

В качестве примера Кравчук привел Швейцарию, «где в каждой семье есть оружие, и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа», отметило РИА «Новости».

«Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — завершил он.

Кравчук в интервью Дмитрию Гордону заявил о готовности стрелять «по парашютистам с флагами России». Он также предостерег своих врагов от попадания к нему в дом.

Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Белоруссии в Польшу. По его мнению, продолжать встречи в Белоруссии «нельзя ни в коем случае», потому что Минск «устами Лукашенко говорит очень некрасивые, непристойные вещи в отношении Украины».