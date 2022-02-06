Сын Елизаветы II даст показания по делу об изнасиловании

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании. Заседание суда пройдет 10 марта в Лондоне, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Принца Эндрю в изнасиловании обвинила американка Вирджиния Джуфре. Мужчина даст показания в суде 10 марта, заявили собеседники издания. Весь процесс будет проходить под присягой и записываться на видео. Сроки дачи показаний Джуфре пока не определили. В конце года иск девушки рассмотрят в США.

Ожидается, что дача показаний принцем займет около двух дней. Адвокат американки Дэвид Бойс планирует задать вопросы женщине, которая якобы видела Эндрю и Джуфре в одном из клубов Лондона. Эти сведения могут опровергнуть алиби принца. Также планируется опрос бывшего помощника обвиняемого Роберта Эштона Олни.

Американка ранее заявила, что герцог изнасиловал ее в 17-летнем возрасте. Принц Эндрю отрицает все обвинения, написало ИА Nation News. При этом юристы считают, что мужчине не удастся убедить суд в своей невиновности.