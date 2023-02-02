Мир 02 февраля 2023, 18:56 Сын Берлускони выступил против видеообращения Зеленского на фестивале «Сан-Ремо» Сын Берлускони Пьерсильвио выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо» Официальный сайт президента Украины

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Традиционный музыкальный фестиваль «Сан-Ремо» является неподходящей площадкой для выступления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом изданию Corriere della Sera заявил глава крупнейшей частной итальянской медиакомпании Mediaset Пьерсильвио Берлускони.

«Трудно решить что-то определенное, когда к вам поступает подобное предложение. Могу сказать лишь, что для телекомпании Rai выступление является большой проблемой. Понятно, что Зеленский пытается сказать речь перед большим количеством публики», — сказал сын бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

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Берлускони добавил, что музыкальный фестиваль не кажется ему актуальной площадкой для произнесения речей о серьезном военном конфликте.

Организаторы фестиваля в Сан-Ремо сообщали, что видеообращение Зеленского появится на экранах в заключительный день мероприятия, 11 февраля.

Однако итальянцы взбунтовались и создали петицию против выступления украинского президента. Они заявили, что военная пропаганда не имеет ничего общего с музыкой.