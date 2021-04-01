Сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики

Сын президента США Джо Байдена Хантер написал откровенную книгу «Прекрасные вещи», которая появится в продаже на следующей неделе. В ней он признался, что спустил деньги, которые заработал в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на выпивку и наркотики. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Байден-младший откровенно написал, что впервые попробовал спиртное в восьмилетнем возрасте на вечеринке в честь отца. Это был бокал шампанского. Свои зависимости он объяснил личными трагедиями.

Как написала газета со ссылкой на книгу, Хантер Байден не стал бы связываться с Burisma, если бы смог отмотать время назад. Деньги, которые он заработал в компании, только усугубили скверную ситуацию с алкоголем и наркотиками. Байден признался, что боролся с наркоманией после смерти брата от рака в 2015 году. Он подробно описал свое лечение в реабилитационных клиниках.

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, <…> испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — приводит The Washington Post цитату из «Прекрасных вещей».

В этих мемуарах он отметил, что отец ему помогал, но они никогда не делали ничего противозаконного.

В октябре в Сети появился видеоролик, на котором человек, похожий на Хантера Байдена, употребляет наркотики и занимается сексом с несколькими женщинами. До этого СМИ сообщили об утечке данных с жесткого диска ноутбука сына главы США после того, как компьютер сдали в ремонт в апреле 2019 года.