Сына Байдена уличили в употреблении наркотиков и участии в оргии

Ролик, на котором якобы Хантер Байден употребляет наркотики и занимается сексом с несколькими женщинами, появился в интернете в субботу, 24 октября. Его загрузил один из пользователей платформы GTV. Это один из продуктов компании GTV Media Group, которую основали бывший старший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон и китайский миллиардер Гуо Венгуи в апреле 2020 года.

В подписи к видео говорится, что Китай якобы полностью контролирует демократа Джо Байдена.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена после того, как компьютер сдали в ремонт в апреле прошлого года. Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке Байдена-младшего нашли компромат — материалы сексуального характера.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Отбывающий наказание в американской тюрьме по обвинению в контрабанде оружия россиянин Виктор Бут предположил, что после голосования в Штатах может начаться гражданская война.