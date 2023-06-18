Мир 18 июня 2023, 02:57 Свыше трех тысяч человек погибли с начала вооруженных столкновений в Судане AlHadath: с начала вооруженного конфликта в Судане погибли более трех тысяч человек Flickr

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Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и спецназом превысило три тысячи. Такими данными суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим поделился с телеканалом AlHadath.

«С начала в середине апреля вооруженных столкновений в Судане до настоящего времени погибли более трех тысяч человек, не менее шести тысяч получили ранения», — сказал он.

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По словам министра, боевые действия сделали невозможной нормальную работу системы здравоохранения Судана. В провинции Западный Дарфур не функционирует ни одно медицинское учреждение, а в столице страны Хартуме работает только половина больниц. Он назвал ситуацию в Западном Дарфуре катастрофической.

Накануне стороны вооруженного конфликта в Судане заключили договор о прекращении огня на неделю. По данным местных СМИ, перемирие вступит в силу через двое суток. Документ предполагает создание органа, который будет контролировать выполнение условий перемирия, в него войдут посредники из Саудовской Аравии и США.