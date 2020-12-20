Свыше 140 участников протестов задержали в Белоруссии

В ходе акций протеста в Белоруссии 20 декабря власти задержали 146 человек. Большинство из них — в Минске. По данным правозащитников, задержания состоялись также в Борисове, Боровлянах, Гродно, Новополоцке, Смиловичах, Солигорске.

Списки задержанных опубликовал официально незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Власти республики сообщили о задержании почти 100 человек, участвовавших в несанкционированных митингах. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила о небольших группах граждан с незарегистрированной символикой и плакатами, которые собирались в разных районах Минска. Правоохранители сейчас выясняют личности, задержанных граждан.