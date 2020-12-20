Минская милиция задержала около 100 протестующих

«Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы», — говорится в сообщении.

Стражи порядка неоднократно предупреждали участников, что их действия недопустимы. После этого они задержали наиболее активных протестующих — около 100 человек.

Кроме того, правоохранители продолжают искать граждан, которые ранее участвовали в митингах и остались безнаказанными. А еще милиция намерена привлечь к ответственности водителей, которые нарушили правила дорожного движения на территории протестных акций. Те автомобилисты просто так сигналили, а в некоторых случаях еще и создавали аварийную обстановку, написала газета «Известия».

В воскресенье, 20 декабря, протестующие в Минске сформировали колонны в микрорайонах Каменная горка, Сухарево, Уручье, Лошица, Зеленый Луг, Лебяжий, Малиновка, Юго-Запад. В основном в них насчитывалось по несколько десятков человек, а в некоторых районах — по несколько сотен. Правоохранители мешали протестующим придерживаться спланированного маршрута, разгоняли колонны и задерживали манифестантов.

Во время несанкционированных акций в Минске уже вторые выходные подряд бесперебойно работает мобильный интернет, продолжают работать отдельные станции метро.

По данным МВД Белоруссии, силовики также задерживали протестующих в Гродно, Витебске, Солигорске, Борисове, Новополоцке, Бресте.