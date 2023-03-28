Мир 28 марта 2023, 11:31 Свыше 13 тысяч полицейских мобилизовали во Франции для борьбы с протестами Der Spiegel: для борьбы с протестами 13 тысяч полицейских мобилизовали во Франции YouTube

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Французская полиция для обеспечения правопорядка мобилизовала свыше 13 тысяч полицейских в связи с массовыми акциями протеста из-за пенсионной реформы. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По данным источника, марши запланированы во вторник в Париже, а также более чем в 200 коммунах страны.

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Согласно информации Службы территориальной разведки, на протесты выйдут до 900 тысяч человек по всей Франции. В столице марш начнется около 15:00 по московскому времени.

«Для дежурства в регионах и Париже мы мобилизовали 13 тысяч жандармов и полицейских», — сообщил на пресс-конференции глава французского МВД Франции Жеральд Дарманен.

По словам руководителя ведомства, эта цифра для современной истории Франции является беспрецедентной.

«Правоохранители уже столкнулись с насильственными актами со стороны прибывших из-за рубежа или членов радикальных организаций. Тем не менее отвечать на провокации не нужно», — добавил министр.

Ранее политолог Евгений Змиев в беседе с «360» выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон будет жестко подавлять любые протесты в стране.