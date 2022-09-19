Более 100 авиарейсов отменят в Великобритании в день похорон Елизаветы II | 360°

Мир 19 сентября 2022, 04:44 Поделиться Telegram

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Viber Более 100 авиарейсов отменят в Великобритании в день похорон Елизаветы II Sky News: больше 100 авиарейсов отменят в Лондоне в день похорон Елизаветы II Pxhere.com

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Больше 100 рейсов отменят в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за проведения похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщил телеканал Sky News, это сделано для того, чтобы шум от самолетов не мешал проведению похоронной церемонии.

«Более 100 рейсов аэропорта будут отменены, чтобы шум самолетов не помешал проведению похорон королевы в Вестминстерском аббатстве и Виндзорском замке», — указано в сообщении.

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Из-за траурной церемонии изменят минимум 15% запланированных вылетов и прилетов.

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Решение об этом приняли в знак уважения королевской семье и ее Высочеству, отметил телеканал. Через указанную воздушную гавань Елизавета II регулярно путешествовала более 70 лет.

Похороны королевы Великобритании пройдут в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. Ей было 96 лет. Свои последние дни королева провела в Шотландии, в замке Балморал. Елизавета II была старейшей из всех действующих глав государств мира. Она правила страной с 1952 года и ознаменовала собой целую эпоху.

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