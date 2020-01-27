Российский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский ответил на требование польского политика Ярослава Качиньского заплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который Красная Армия нанесла во Второй мировой войне.

Политолог обозвал Качиньского «сволочью и Иудой» и в качестве компенсации предложил ему 30 серебряников.

«Что до России, деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебряников — цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та», — подчеркнул Сатановский в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский рассказал, что Польша претендует на компенсацию со стороны Германии и России.

«Россия тоже должна заплатить. Не думаю, что наше поколение успеет увидеть, как Москва выполнит свои обязанности. Но точно могу сказать, что у наших претензий нет срока годности!» — указал он.