«Своих проблем мало?» Жителей Германии разозлили предложения Подоляка о работе АЭС

Читатели немецкой газеты Die Welt не оценили предложение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о продлении срока эксплуатации АЭС страны. Жителей Германии удивило, с каких пор он вмешивается во внутреннюю политику ФРГ.

О продлении работы атомных электростанций ФРГ Подоляк заявил в интервью Der Tagesspiegel. Чиновник уточнил, что власти Украины уже обратились к правительству Германии с просьбой продлить эксплуатацию АЭС. По его словам, так Германия сможет избавится от газовой зависимости от России, написало РИА «Новости».

Один из читателей Die Welt написал, у него складывается отчетливое ощущение, что «проамериканский Зеленский» пытается разрушить экономику Германии».

«Он (Подоляк — прим. ред.) теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?», «Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?» — возмутились другие участники обсуждения.

В комментариях также заметили, что если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но «требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время».

«Это все более и более странно. Теперь кажется, что Украина уже стала немецким федеративным государством», — добавил еще один пользователь.

Из-за роста цен на энергоресурсы в Германии ожидают сложности с наступлением зимы. По данным местных СМИ, немецкие пенсионеры стали бронировать туры в теплые страны, чтобы избежать платы зимой за отопление.