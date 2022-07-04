Сирия после признания ДНР и ЛНР задумалась об открытии там своих представительств

Сирийские власти после признания Донецкой и Луганской народных республик решили рассмотреть вопрос открытия там своих дипломатических представительств. Такое заявление сделал посол Сирии в России Рияд Хаддад.

По его словам, САР готова работать над укреплением и выстраиванием отношений с Донбассом на основе общих интересов и взаимоуважения.

«Изучается вопрос о практических шагах для открытия посольств и обмена дипломатическими представительствами, а также о координации действий исходя из интересов обеих сторон», — сказал он ТАСС.

Хаддад отметил, что сирийский президент Башар Асад в конце декабря 2021 года выразил готовность признать ДНР. Политик принял решение выстраивать отношения с республикой исходя из того, что украинский кризис — созданная странами Запада во главе с США проблема. Ее цель — подорвать нацбезопасность России и разделить народы.

«Противостояние политике Запада является общим интересом для всех народов, выступающих против гегемонии, и бороться с ней необходимо всеми возможными средствами», — заключил Хаддад.

Представитель МИД Сирии ранее заявил о решении властей страны признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.