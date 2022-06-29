Сирия решила признать ЛДНР

Сирия решила признать независимость Луганской и Донецкой народной республик. Об этом заявил МИД страны.

«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сказано в документе, его опубликовало агентство SANA.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале. Тогда президент страны Владимир Путин обратился к жителям после заседания Совбеза и заявил, что России необходимо признать суверенитет республик. Он подчеркнул, что те, кто стал на кровопролитный путь насилия, хотят только раскачать конфликт в Донбассе.