Трамп подчеркнул свои заслуги в борьбе с COVID-19
По информации РИА «Новости», Трамп заявил, что правильные и своевременные шаги властей предотвратили смерть 2,5 миллионов человек.
«Если вы посмотрите на альтернативы — то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть — никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН — Китай должен был остановить вирус, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру», — сказал Трамп журналистам.
Данные о более 200 тысяч погибших 22 сентября обнародовал американский университет Джона Хопкинса. Число подтвержденных случаев инфицирования составило 6 861 211 пациентов.
В видеообращении на генассамблее ООН Трамп вновь обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в распространении новой коронавирусной инфекции и призвал привлечь Пекин за это к ответственности.