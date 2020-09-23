Трамп подчеркнул свои заслуги в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал позором тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч человек. Однако подчеркнул, что, если бы не действия его администрации, погибших от инфекции могло быть гораздо больше.

По информации РИА «Новости», Трамп заявил, что правильные и своевременные шаги властей предотвратили смерть 2,5 миллионов человек.

«Если вы посмотрите на альтернативы — то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть — никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН — Китай должен был остановить вирус, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру», — сказал Трамп журналистам.

Данные о более 200 тысяч погибших 22 сентября обнародовал американский университет Джона Хопкинса. Число подтвержденных случаев инфицирования составило 6 861 211 пациентов.

В видеообращении на генассамблее ООН Трамп вновь обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в распространении новой коронавирусной инфекции и призвал привлечь Пекин за это к ответственности.