«Свои законы не соблюдает». В России усомнились в договороспособности Украины

Власти Украины не соблюдают конституцию собственной страны, поэтому ждать от них серьезных продвижений в области переговоров не стоит. России необходимо использовать встречи с делегацией соседней страны для обозначения правил на время конфликта: установлении гуманитарных коридоров, гуманном обращении с пленными и так далее. Об этом «360» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что главной целью переговоров изначально было урегулирование конфликта, но до этого необходимо договориться о правилах, которые нужно соблюдать, пока кризис продолжается.

«У нас даже правил нет, чтобы их соблюдать. Просто напомню, о чем идет речь: о гуманитарных коридорах, об обращении с пленными, о том, что надо уважать Красный Крест», — заявил Перенджиев.

Он отметил, что на переговорах представитель Украины пообещал соблюдать конституцию страны. По словам политолога, из этого можно сделать вывод, что до этого главный закон в соседнем государстве не играл никакой роли.

«Как можно вообще рассматривать украинскую сторону договороспособной, если она даже внутри страны может свои законы не соблюдать?» — поинтересовался эксперт.

Перенджиев не исключил, что на Украине все строилось на основе понятий, распространенных среди националистов, что и привело страну к кризису.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли накануне в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона впервые четко обозначила свои предложения. В частности, представители Киева согласились на нейтральный и безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности от ряда стран.