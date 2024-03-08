08 марта 2024, 22:49
Своеобразная реакция спикера Джонсона на слова Байдена об оружии попала на видео
Спикер палаты представителей США закатывал глаза во время речи Байден об оружии
Спикер палаты представителей конгресса США Майкл Джонсон во время выступления президента США Джо Байдена красноречиво закатывал глаза и качал головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео, трансляцию вел YouTube-канал FOX 11 Los Angeles.
Байден затронул тему огнестрельного оружия и упомянул своего предшественника, который не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах Джонсон закатил глаза.
Реклама
Глава Белого дома заявил, что он, в отличие от Дональда Трампа, подписал «самый важный закон», чтобы избежать неправомерного применения огнестрельного оружия. Байден говорил о стрельбе в Айове, где пострадали дети.
Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она поймала американского лидера на признании, что ему не хватает ума, чтобы уйти.
США
Конгресс США
Оружие
Джо Байден
Реклама
Реклама