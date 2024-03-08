Мир 08 марта 2024, 22:49 Своеобразная реакция спикера Джонсона на слова Байдена об оружии попала на видео Спикер палаты представителей США закатывал глаза во время речи Байден об оружии РИА «Новости»

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Спикер палаты представителей конгресса США Майкл Джонсон во время выступления президента США Джо Байдена красноречиво закатывал глаза и качал головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео, трансляцию вел YouTube-канал FOX 11 Los Angeles.

Байден затронул тему огнестрельного оружия и упомянул своего предшественника, который не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах Джонсон закатил глаза.

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Глава Белого дома заявил, что он, в отличие от Дональда Трампа, подписал «самый важный закон», чтобы избежать неправомерного применения огнестрельного оружия. Байден говорил о стрельбе в Айове, где пострадали дети.

Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она поймала американского лидера на признании, что ему не хватает ума, чтобы уйти.