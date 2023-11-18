Мир 18 ноября 2023, 20:39 Балкер с зерном из Одессы подорвался на мине в Черном море «Укррудпром»: в Черном море на мине подорвался балкер с зерном из Одессы Pxhere

Читать 360tv в

Балкер, перевозивший зерно из украинского порта, подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщило издание «Укррудпром», ссылаясь на собственные источники.

В публикации указано, что балкер Georgia S под флагом Либерии был загружен пшеницей и шел из порта Южный. Повреждения он получил в открытом море.

Реклама

В правительстве Украины предположили, что корабль подорвался на плавающей мине. По данным компании MarineTraffic, судно направлялось в Констанцу — крупнейший морской порт Румынии и второй в Черном море.

В начале октября турецкий сухогруз подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии. Как сообщало агентство Reuters, судно получило незначительные повреждения, никто не пострадал.

Ранее Дания заявила, что намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью. Кремль в ответ призвал страну и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства.