Мир 27 марта 2023, 14:09 Связанную с зерновой сделкой коррупционную схему выявили на Украине СБУ сообщила о раскрытии связанной с зерновой сделкой коррупционной схемы РИА «Новости»

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Коррупционную схему, которая связана с зерновой сделкой, ликвидировали в Одесской области. Ее участники требовали, чтобы компании платили за экспорт продовольствия. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Коррупционную схему создали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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«Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки», — уточнили в ведомстве.

За определенную сумму обещали быстрое получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. Если же зернотрейдер отказывался платить, ему угрожали затянуть выдачу документов.

Сотрудники СБУ установили сумму взятки: 40 американских центов за тонну зерна. Украинские силовики задокументировали передачу посреднику «отката». В отношении подозреваемого завели уголовное дело.

В начале февраля СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений в нефтедобывающих компаниях.