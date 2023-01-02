Мир 02 января 2023, 15:45 Священника УПЦ в Виннице ранили ножом Винницкая епархия УПЦ сообщила о нападении неизвестного с ножом на протоирея Ковтонюка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестный напал с ножом на священника Винницкой епархии Украинской православной церкви Антония Ковтонюка, нанеся ему несколько ранений. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

«Происшествие произошло на территории Покровского храма в Виннице, протоирей Ковтонюк получил ранения», — уточнили в епархии.

Реклама

Полицейские сумели задержать подозреваемого, ранив его в ногу. Отца Антония доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Реклама

«Вне зависимости от итогов расследования, просим всех сотрудников СМИ прекратить разжигать религиозную вражду на Украине», — добавили в епархии.

Пресс-служба уточнила, что неизвестный вошел в храм и начал переворачивать все вокруг. Стоявший рядом с алтарем Антоний сделал ему замечание, однако мужчина бросился на протоирея с ножом.

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда предупредил украинские власти об угрозе гражданской войны из-за давления на каноническую Украинскую православную церковь.