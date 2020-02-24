Свитер Овечкина, посвященный Брайанту, продали на аукционе за 9 тысяч долларов

Свитер российского нападающего американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина был посвящен легендарному баскетболисту Коби Брайанту, который погиб в упавшем вертолете. Вещь ушла с молотка за 9150 долларов.

Овечкин вышел на разминку перед игрой с «Нэшвилл Предаторз» в свитере с номером 24, почтив таким образом память Брайанта, который почти всегда выходил под этим номером.

Российский хоккеист подписал свитер, после чего тот был выставлен на аукцион. Вместе с одеждой были проданы клюшка и краги с автографами Овечкина. Деньги с продаж отдадут семье Брайанта, сообщило РИА «Новости».

Коби Брайант вместе с дочерью разбился на на вертолете Sikorsky S-76. Он B вместе с ней летел на ее тренировку по баскетболу. На борту находились еще семь человек, все они погибли. У спортсмена остались жена и три дочери.

Спортсмен считается легендой баскетбола. Он играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», получил пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также две золотые Олимпийские медали.