Свидетели рассказали о последствиях извержения вулкана на Филиппинах

По словам Лесковой, после извержения вулкана в некоторых местах нет водоснабжения и электричества. Все усыпано пеплом — автомобили, трава, здания. Накануне власти объявили эвакуацию трех деревень, которые находятся на острове Лусон, где и произошло извержение.

«В радиусе 14 километров людей срочно вывезли. <…> Сегодня была организована работа мобильной станции зарядки гаджетов для эвакуированных и раздача бесплатной еды», — поделилась женщина.

Местные жители утверждают, что минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 3,5. Движение транспорта приостановлено. Занятия в школах отменены.