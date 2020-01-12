Власти Филиппин объявили эвакуацию трех городов из-за вулкана Таал

В местном институте вулканологии и сейсмологии повысили уровень активности вулкана со второго до третьего. Это означает что магма внутри вулкана пришла в движение и не исключено, что произойдет извержение.

Представитель Национального совета по управлению рисками стихийных бедствий Марк Тимбал сказал, что эвакуация продолжается в трех ближайших к вулкану городах — Сан-Николас, Балет и Талисей. Жители остальных населенных пунктов острова Лусон, где находится вулкан, сообщили о падении пепла.

Министерство здравоохранения предупредило, что воздействие падающей золы может вызвать ряд проблем со здоровьем. Гражданам рекомендовали оставаться в помещении и использовать защитные маски и очки для защиты при выходе на улицу.

По данным института вулканологии и сейсмологии сейсмическая активность вулкана начала проявляться с 28 марта прошлого года.