Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не планирует вновь участвовать в президентских выборах в стране. Как сообщил ТАСС, такое заявление она сделала в ходе своего визита в Вашингтон.

«Я не планирую. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим», — сказала Тихановская.

Лидер оппозиции Белоруссии прибыла в Вашингтон в воскресенье, 18 июля. Она сказала, что планирует встретиться лично с президентом Джо Байденом, но пока подтверждения согласия от главы США нет. Тихановская анонсировала также встречу с сотрудниками Госдепартамента, которая должна состояться в понедельник.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. По официальным подсчетам ЦИК, безоговорочную победу на них одержал Александр Лукашенко. Второе место досталось Светлане Тихановской, и она не согласилась с результатами. Тихановская не признала итоги голосования и уехала из страны.

Позже по ее инициативе был организован Координационный совет оппозиции. В Белоруссии его работу признали незаконной. Тихановская перебралась в Литву, откуда местные власти отказались выдать ее Минску.