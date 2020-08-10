Кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская пропала после визита в ЦИК Белоруссии. Там она подавала жалобу на итоги президентских выборов, требуя пересчета голосов.

По словам адвоката Тихановской Максима Знака, его доверительница сама покинула здание Центризбиркома. Для дальнейших комментариев он предложил позвонить ей, сообщил TUT.BY.

Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило Максим Знак адвокат Светланы Тихановской

В ЦИКе заявили, что Тихановская ушла после подачи жалобы, а к 19:00 в здании уже никого не осталось.

Пресс-секретарь Тихановской, ее доверенное лицо и штаб недоступны для комментариев.

До этого председатель белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщал, что из объединенного штаба оппозиции «была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской».

По его словам, спецслужба выделила «120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба».

Также силовикам удалось перехватить сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Отправителя установили, но еще не задержали, уточнил Вакульчик.

После того, как белорусские власти объявили о победе Александра Лукашенко, по всей республике начались стихийные акции протеста. В первый день были задержаны около трех тысяч человек, включая нескольких российских журналистов. На следующий день протесты и столкновения с омоновцами продолжились. Силовики используют светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона демонстрантов.