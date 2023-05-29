Мир 29 мая 2023, 02:03 «Свергнуть и судить». Зеленского раскритиковали в Сети после жалоб на удары по Киеву Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его жалоб на удары по Киеву. Глава государства возмутил людей нежеланием закончить конфликт, имея такую возможность. Подборку собрало РИА «Новости».

Украинский президент в своем выступлении пожаловался на самый мощный удар со стороны ВС России по Киеву в День города, отмечаемый в стране каждое последнее воскресенье мая. В ответ пользователи ответили, что это больше уже никого не волнует и людям все равно.

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«Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится», — написал один из комментаторов.

«Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка», — согласился с ним другой.

«Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть», — потребовал третий.

Зеленскому напомнили, как жестоко он поступил с собственным народом, ввергнув его в пучину бедствий из-за собственной прихоти — желание «играть жестко» с противником.

«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Вы — позор», — отметил один из читателей.

«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта… если еще не слишком поздно!» — подытожил другой.

Ранее экс-советник Кучмы Леонид Соскин пришел к выводу, что массовая мобилизация мужчин на Украине привела к завуалированной гражданской войне. Мужское население оказалось запертым «в концлагере Зеленского» и у него теперь нет возможности сделать собственный выбор.