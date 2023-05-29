29 мая 2023, 02:03
«Свергнуть и судить». Зеленского раскритиковали в Сети после жалоб на удары по Киеву
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его жалоб на удары по Киеву. Глава государства возмутил людей нежеланием закончить конфликт, имея такую возможность. Подборку собрало РИА «Новости».
Украинский президент в своем выступлении пожаловался на самый мощный удар со стороны ВС России по Киеву в День города, отмечаемый в стране каждое последнее воскресенье мая. В ответ пользователи ответили, что это больше уже никого не волнует и людям все равно.
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«Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится», — написал один из комментаторов.
«Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка», — согласился с ним другой.
«Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть», — потребовал третий.
Зеленскому напомнили, как жестоко он поступил с собственным народом, ввергнув его в пучину бедствий из-за собственной прихоти — желание «играть жестко» с противником.
«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Вы — позор», — отметил один из читателей.
«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта… если еще не слишком поздно!» — подытожил другой.
Ранее экс-советник Кучмы Леонид Соскин пришел к выводу, что массовая мобилизация мужчин на Украине привела к завуалированной гражданской войне. Мужское население оказалось запертым «в концлагере Зеленского» и у него теперь нет возможности сделать собственный выбор.
Владимир Зеленский
Украина
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