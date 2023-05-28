Мир 28 мая 2023, 22:52 «Концлагерь Зеленского». Мобилизация привела к гражданской войне на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине началась гражданская война из-за мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Массовая мобилизация мужского населения привела к прикрытой гражданской войне на Украине. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Внутри [украинского] общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени [президента Украины Владимира] Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сказал он.

Реклама

Соскин отметил, что виноваты в происходящем американский лидер Джо Байден и главы Евросоюза, которые помогают киевскому режиму и способствуют продолжению украинского конфликта.

Еще в начале мая два пленных украинских солдата пожаловались на насильственный призыв в армию. Они рассказали российским штурмовикам, что пытались уклониться от мобилизации на Украине и не хотели воевать против ВС РФ, однако власти все равно заставили их идти на передовую.