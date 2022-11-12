Мир 12 ноября 2022, 22:37 Сведения о пытках украинских военных над бойцами ЛНР передадут в Красный Крест Омбудсмен Сердюкова: сведения о пытках бойцов ЛНР украинцами передадут в Красный Крест РИА «Новости»

Читать 360tv в

Данные о пытках над военнослужащими ЛНР на Украине передадут представителям Международного Комитета Красного Креста. Об этом РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

«Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будут направлены для принятия мер реагирования, поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями», — отметила омбудсмен.

Реклама

Ранее она говорила, что украинская сторона отдала тело одного из военнослужащих Народной милиции ЛНР со следами пыток. Сердюкова подчеркнула, что подобные действия по отношению к военнопленным нарушают Женевскую конвенцию.

Реклама

«В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен», — сказала она.

О жестоком обращении с военнопленными рассказывал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ДНР Артур Клинов. Он заявлял, что сотрудники Службы безопасности Украины регулярно пытали бойцов и наносили им физические увечья.