Свастику нарисовали на еврейском кладбище в Вильнюсе

На старом еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику на указателе. Еврейская община Литвы заявила о бездействии полиции и обвинила власти в том, что они неуважительно относятся к памятникам, сообщило «Sputnik Литва».

Свастику заметили на еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес). Она была нарисована на знаке с призывом уважать место захоронения. В общине рассказали, что свастику заметили сотрудники немецкой юридической фирмы, которые ее сразу стерли. Но вскоре неизвестные снова ее нарисовали.

Литовская еврейская община также заявила, что, когда на место вызвали полицейских, они не придали этому особого значения. Стражи порядка не усмотрели никакого преступления на почве ненависти, не провели осмотр места происшествия должным образом. А образец материала, которым измазали знак, в итоге пришлось собирать самой председательнице общины.

Ранее на Украине вандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста в Ровно, где погребены более 17 тысяч человек. Полиция завела дело по статье «Надругательство над могилой».