Вандалы раскопали захоронение жертв холокоста на Украине
Вандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста около города Ровно. Там погребено около 17,5 тысячи человек. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.
«Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тысячи жертв холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости», — рассказали в организации.
По данным организации, полиция завела дело по статье Уголовного кодекса «Надругательство над могилой». Сейчас людей, причастных к преступлению, ищут. Им может грозить штраф, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. В общине добавили, что ранее в этом году незаконные раскопки велись в урочище Сосенки.
Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки около города Ровно произошло 6 и 7 ноября 1941 года. По разным сведениям, в те дни нацисты убили там от 17,5 до 21 тысячи евреев, написал ТАСС.