«Сущий ад». Как выглядит американская база размещения афганских беженцев в Катаре

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре, которую оборудовали для временного размещения афганских беженцев, выглядит сейчас «сущим адом». Об этом сообщило издание Axois, в распоряжении которого оказалась переписка Центрального командования ВС США.

В сообщениях сотрудников говорится о том, что вся территория авиабазы заполнена фекалиями, повсюду снуют крысы. Везде валяется мусор, полы покрыты неприятными массами. Люди говорят, что рейсы все продолжают прилетать, а возможности хоть с минимальными удобствами принять беженцев уже просто нет.

Как пишет Axios, исходя из имеющихся писем, американцы сами в ужасе, что не смогли обеспечить условий для размещения беженцев. В одном из писем прямо сказано, что США оказались не готовы к настолько большому потоку бегущих из Афганистана.

Пентагон сообщал о том, что в день вывозит из Афганистана до 196 тысяч человек. Они попадают на базы размещения не только в Катаре, но и в Узбекистане и Пакистане. Тем не менее, в аэропорту Кабула по-прежнему настоящее столпотворение людей, которые стремятся покинуть страну.

Среди беженцев много беременных женщин, у некоторых из которых сроки уже на подходе. Как сообщили в Пентагоне, число уже родившихся на эвакуационных рейсах младенцев никто не подсчитывал. По официальным данным, малышей трое, в реальности гораздо больше.