Новая жизнь появилась в небе. Истории трех малышей, родившихся во время эвакуации из Афганистана

Из Афганистана, который с 15 августа оказался под властью талибов*, массово эвакуируются не только граждане других стран, но и афганцы. Покинуть страну пытаются и беременные женщины, трое из которых, по данным «РИА Новости», уже успели родить здоровых детей.

Осложнения на борту

Самыми сложными оказались роды, которые прошли у афганской женщины 22 августа. Схватки начались прямо на борту эвакуационного самолета, который принадлежит ВВС США. Уже во время полета стало ясно, что у роженицы есть осложнения. Экипаж моментально решил снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха в салоне. Это помогло облегчить роды и спасти жизнь матери и малышу.

Ребенок появился на свет прямо на борту воздушного судна, спустя всего пару минут после того, как самолет сел на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Туда заранее прибыли медицинские бригады, которые оказали матери и ребенку всю необходимую помощь. На свет появилась девочка, сейчас она с мамой находится в немецкой больнице, состояние у обеих стабильное.

Роды в Узбекистане

Другая беженка из Афганистана родила малыша во время эвакуации через Узбекистан. Пересадки в аэропорту Ташкента сейчас осуществляют самолеты многих стран. Им предоставляют всю необходимую логистическую помощь, в воздушной гавани постоянно дежурят бригады медиков.

На одном из таких рейсов оказалась беременная гражданка Афганистана на поздних сроках. Как только она прибыла в Ташкент, ее сразу же доставили в местную больницу. Там у 22-летней девушки появился на свет мальчик. Он весит 3 килограмма 840 граммов, состояние ребенка стабильное. Тем не менее, некоторое время за младенцем будет наблюдать команда врачей.

Родился в воздухе?

Сегодня появилась информация, что на свет появился третий ребенок афганских беженцев. Об этом сообщил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс. Подробностей он не сообщил, только отметил, беженка могла родить малыша прямо в воздухе.

Лайонс отметил, что формально известно о трех младенцах, которые родились у беженцев с начала эвакуации. Тем не менее, он уверен, что новорожденных уже гораздо больше, просто никто не ведет такую статистику.

Эвакуация под угрозой

В Афганистане по-прежнему очень много жителей, которые мечтают покинуть страну и вылететь эвакуационными рейсами. Аэропорт Кабула работает только для военных самолетов, которые проводят эвакуацию, и тысячи жителей пытаются попасть на борт. Представители «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что времени на это все меньше. Все военные США должны покинуть страну до 31 августа, иначе организация обещает ответные меры. Талибы* подчеркнули, что дополнительных сроков для завершения всех действий Америке они не предоставят.

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* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация