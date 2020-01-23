Суровые русские морозы. Испанцу пришлось остановить велопробег из-за лопнувшей шины

Хосе Андрес Абьян Пахарес решил проехать на велосипеде от Магадана до Иркутска. Но испанец не ожидал, что в России может быть под -50 градусов мороза. В итоге путешествие пришлось ненадолго прервать из-за лопнувшей шины.

«Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было -55. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился», — рассказал Хосе РИА «Новости».

По его словам, в запасе есть еще одна шина, но если и она не выдержит холода, то испанец не знает, что будет делать. Сейчас это стало для него большой проблемой, к тому же в выходные синоптики обещают около -60 градусов мороза.

Продолжать велопробег Хосе помогают местные жители. Люди поят его горячим чаем, дают погреться в машинах и даже пускают домой переночевать.

«Я очень всем благодарен. Путешествие действительно очень сложное. Сегодня я делаю перерыв, пойду встречаться с учениками местной школы, передам им привет от учеников колледжа, где я работаю, в Сарагосе», — поделился иностранец.

Это уже вторая попытка испанца проехать по России на велосипеде. Предыдущая едва не закончилась для него смертью. В 2018 году Хосе ехал по трассе «Колыма» и ночевал в палатке. В один из дней, когда он заснул, с руки упала перчатка и мужчина сильно обморозил пальцы. Сначала он лечился в Магадане, а затем вернулся в Испанию.